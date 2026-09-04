Caballito Chontaleño: danza folclórica y corrido de identidad nacional

El baile folclórico Caballito Chontaleño, acompañado de su corrido, fue presentado en el programa ‘Acción 10 en la Mañana’ como parte del mes patrio. La danza, poco frecuente en el repertorio nacional, fue interpretada por integrantes de la Academia Vía Dellarte y la compañía Danzare.

El director Kevin Muñoz Mejía destacó que esta danza es originaria de la región central y posee una letra que expresa el orgullo por las tradiciones pinoleras, mencionando que Nicaragua es una tierra que no se iguala.

El corrido incluye versos que hacen referencia al caballito chontaleño, la morena y el amor por la libertad, elementos simbólicos del folclor regional. La academia, ubicada en el Residencial Lomas del Valle, imparte talleres multidisciplinarios para niños, adolescentes y adultos en teatro, danza y guitarra.

Los interesados pueden comunicarse al número 84 666 361 para obtener información sobre los cursos disponibles. La presentación buscó visibilizar tanto la riqueza del folclor nacional como la oferta formativa en artes escénicas.