Caída de árbol interrumpe paso a balnearios La Boquita y Casares en Carazo

La caída de un árbol en el sector El Tépano bloqueó por completo el tráfico en la carretera principal que conecta Diriamba con las playas La Boquita, Casares y Huehuete, en Carazo.

El percance interrumpió el paso de vehículos que transportaban turistas hacia los balnearios, aunque las autoridades no reportaron personas heridas ni daños en la zona. Bomberos y pobladores trabajaron arduamente en el despeje y lograron restaurar la circulación con éxito.

Con este incidente ya suman dos árboles caídos en la misma zona debido a las lluvias de las últimas horas, lo que incrementó las complicaciones para el transporte vial.