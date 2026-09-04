Cajetas de coco y coyolitos: los dulces artesanales que cocinan por cuatro horas

Las cajetas de coco y los coyolitos son dos dulces tradicionales que se preparan en los mercados de Nicaragua. Cada receta exige cuatro horas de cocción artesanal y conserva sabores que pasan de generación en generación.

La cajeta de coco se elabora pelando y moliendo el coco, al que se añade azúcar y colorante de frambuesa para darle su tonalidad rosada. Los coyolitos, en cambio, utilizan maduro molido con canela y el jugo del coyolito ácido cocido para aportar su sabor característico.

Ambas mezclas se vacían sobre una mesa para formar las piezas, que luego se comercializan en los mercados del país. Estos dulces acompañan las celebraciones de septiembre y mantienen vivas las recetas transmitidas entre generaciones de dulceros nicaragüenses.