Calor de 35 grados y lluvias ligeras por bajas presiones en Nicaragua

Nicaragua experimentará un ambiente caluroso con temperaturas máximas de 35 grados en la zona occidental, vientos moderados a fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y lluvias ligeras o chubascos aislados, debido a la combinación de bajas presiones atmosféricas, según los meteorólogos.

La onda tropical número 19 se localiza en el Pacífico Oeste y se espera el acercamiento de otra onda tropical desde el Atlántico.

Las lluvias se concentrarán en el sureste del país, con algunos nublados en la región central y el Pacífico.