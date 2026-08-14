Calor de 39 grados y pocas lluvias en Nicaragua

Los meteorólogos nicaragüenses pronostican un ambiente extremadamente caluroso con temperaturas máximas de 39 grados Celsius y sensación térmica de 41, además de pocas probabilidades de lluvias, según informaron las autoridades.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada para evitar golpes de calor. En las próximas 24 horas se espera el ingreso de la onda tropical número 27, pero las precipitaciones serán escasas y aisladas en el Triángulo Minero y el sureste.

Los vientos serán moderados a fuertes, con rachas de hasta 60 km/h en el centro y sur del país.