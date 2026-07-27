Calor extremo, el rival silencioso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

A pocos días del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el clima se perfila como uno de los mayores desafíos para los cerca de 6,000 atletas de 40 países que competirán en 56 disciplinas. Las altas temperaturas, combinadas con una humedad que podría elevar la sensación térmica hasta los 40 °C, pondrán a prueba la resistencia física de los deportistas.

Especialistas advierten que estas condiciones dificultan la capacidad del cuerpo para enfriarse, acelerando la fatiga y aumentando el riesgo de calambres, agotamiento e incluso golpes de calor. Además, factores como el polvo del Sahara y la temporada ciclónica podrían incrementar la complejidad de las competencias al aire libre.

Ante este panorama, la organización implementará medidas como cambios de horario, zonas de hidratación, disponibilidad de hielo, espacios climatizados y monitoreo constante de las condiciones ambientales para proteger a los atletas. Aun así, el calor y la humedad prometen convertirse en un rival tan exigente como cualquier adversario dentro del campo de competencia.