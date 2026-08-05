Calores de 36 grados y lluvias en Nicaragua

Meteorólogos nicaragüenses pronostican fuertes calores con temperaturas máximas de hasta 36 grados como parte de la canícula activa hasta finales de agosto.

El ingreso de una nueva onda tropical generará lluvias de débiles a moderadas en las regiones del Caribe, y se esperan chubascos en el occidente y centro del país.

La onda tropical número 25 se acerca al Caribe de Nicaragua y Honduras, mientras que la número 26 se dirige desde el Atlántico hacia las Antillas Menores.

Se esperan vientos moderados y oleajes de hasta 2 metros en el Caribe Sur y Rivas, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones pequeñas.