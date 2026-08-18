Camión de carga vuelca en Nueva Segovia y deja varios lesionados por falla en frenos

Un camión marca Isuzu, color blanco y con placas de Estelí, volcó la mañana del martes antes de llegar al municipio de Quilalí, en Nueva Segovia, mientras descendía hacia la localidad.

El vehículo es propiedad del señor Leonel Fuentes, dedicado a la distribución de productos en distintos municipios del departamento.

De manera preliminar, se presume que el accidente ocurrió por una falla en el sistema de frenos. Los ocupantes del camión fueron trasladados al hospital de Quilalí para recibir atención médica.