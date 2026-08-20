Camión de ganado se vuelca en Matagalpa

Un camión que transportaba 18 reses volcó en el kilómetro 131 y medio del municipio de Muy Muy, Matagalpa, cuando el conductor, identificado como Albert Hernández, perdió el control del vehículo, según informaron las autoridades.

El ayudante del camión fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial, donde horas después falleció.

La mayoría de los animales murieron en el accidente.

El conductor aseguró que se dirigía a Tipitapa para entregar el ganado.

Vecinos señalaron que la curva del lugar es peligrosa y ha causado otros siniestros similares.