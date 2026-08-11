Camión pierde carga de gaseosas y Bomberos despejan vidrio en carretera Nueva a León

Bomberos Unidos de Nicaragua, específicamente la estación Los Brasiles Matiares, despejaron el vidrio esparcido sobre la carretera Nueva a León después de que un camión que transportaba bebidas gaseosas perdiera parte de su carga al caerse varias cajillas en el kilómetro 18 y medio, cerca de la rotonda El Doral.

El siniestro vial no dejó daños materiales ni personas lesionadas, aunque sí se reportó la pérdida de una cantidad considerable del producto.

La brigada de la empresa de gaseosas también se sumó a las labores de limpieza para prevenir cualquier accidente de tránsito en la vía que conecta con Occidente.