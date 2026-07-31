Camión repartidor de hielo vuelca en rotonda Hugo Chávez de Managua

Un camión que transportaba hielo volcó en las inmediaciones de la rotonda Comandante Hugo Chávez en Managua durante la madrugada de este viernes sin que el conductor Juan Molina ni su acompañante José Gutiérrez resultaran heridos aunque el susto fue inevitable.

El vehículo se dirigía a la empresa hielera Témpano en el barrio Santana para cargar productos y distribuirlos en distintos barrios de la capital pero testigos fuera de cámara afirmaron que el chofer venía contra la vía y volcó al intentar esquivar a un motociclista.

Agentes de tránsito investigan si el vuelco se debió a agotamiento físico ingesta de alcohol o desperfecto mecánico mientras Molina fue remitido a la estación policial del Distrito 1 y la grúa trasladará el camión al depósito municipal