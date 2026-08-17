Camión sin frenos causa cinco muertos al arrastrar vehículos en semáforo de Paraguay

Cinco personas murieron y varias resultaron heridas en Pedroso, Paraguay, tras el choque de un camión que se quedó sin frenos y arrastró vehículos que esperaban el cambio de luz roja en un semáforo.

El trágico accidente ocurrió cuando el camión, con desperfectos en su sistema de frenos, se llevó todo a su paso y la mayoría de las víctimas viajaban en uno de los automóviles detenidos.

La policía informó que en el camión se transportaban ladrillos y que el chofer sufrió golpes leves en el cuerpo. Los lesionados fueron trasladados a un hospital, mientras que los fallecidos fueron llevados a la morgue.