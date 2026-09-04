Canadá: Tormenta severa causa caos y cortes de energía en Toronto

Una tormenta severa que golpeó el área metropolitana de Toronto, en la provincia de Ontario, Canadá, dejó inundaciones en calles y avenidas, árboles caídos y cortes masivos de energía, afectando a cerca de 65 mil clientes durante el punto más crítico de la emergencia, según informaron las autoridades locales.

Videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad de las ráfagas de viento y la lluvia mientras peatones intentaban desplazarse por diferentes sectores de la ciudad, incluyendo las inmediaciones de Bloor y Sherbourne.

Para este jueves, el suministro eléctrico ya había sido restablecido en aproximadamente el 90% de los hogares afectados, y los equipos de emergencia continúan trabajando para retirar árboles y escombros, atender zonas inundadas y recuperar la movilidad en las vías.