Canadá: tren desafía incendio forestal y queda en medio del infierno

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Imágenes dramáticas captadas en Ontario, Canadá, muestran un tren de carga atravesando un voraz incendio forestal mientras la tripulación expresó temor al ver la escena, pero continuaron hasta ponerse a salvo.

Las autoridades suspendieron las operaciones ferroviarias y evacuaron al personal como medida de precaución.

Afortunadamente no se reportaron víctimas, aunque tres trenes que transportaban materiales inflamables resultaron afectados por el fuego.

Los equipos de emergencia trabajan para controlar la situación en la zona afectada por las llamas.