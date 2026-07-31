Canal 10 afina los últimos detalles para la gran Nacatamalada Agostina de este 1 de agosto

Todo está listo para que este sábado 1 de agosto miles de familias disfruten de la esperada Nacatamalada Agostina de Canal 10, un evento que dará inicio a las celebraciones de las Fiestas Agostinas con un ambiente lleno de tradición, música y entretenimiento.

Desde tempranas horas de este viernes, el equipo de Canal 10 trabaja en los preparativos de la actividad, mientras se instalan los espacios de las marcas patrocinadoras que formarán parte de esta gran celebración. Cada detalle está siendo cuidadosamente organizado para recibir a los asistentes en un ambiente cómodo y seguro.

Al mismo tiempo, los nacatamales ya están siendo preparados para que estén listos desde el inicio de la jornada. Los asistentes podrán adquirir este tradicional platillo nicaragüense por un costo simbólico de 30 córdobas, como parte de una iniciativa que busca compartir con las familias una de las comidas más representativas de la gastronomía nacional.

La cita es este sábado 1 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana, en Rotonda Centroamérica, 100 metros al este, Plaza Vistana, donde el público podrá disfrutar de música en vivo, dinámicas, sorpresas y la participación de las marcas patrocinadoras que acompañan esta gran fiesta.

Canal 10 invita a toda la población a ser parte de esta celebración y vivir una mañana llena de tradición, alegría y el auténtico sabor de los nacatamales en la Nacatamalada Agostina.