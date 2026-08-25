Canelones de pollo: la receta italiana sin horno

La demanda de los seguidores en redes sociales impulsó la creación de una versión de canelones de pollo totalmente libre de horno, cocinada en pailita con ingredientes básicos como pechuga desmenuzada, chiltoma, salsa de tomate, queso crema, mantequilla, harina, parmesano y mozzarella.
Este plato de origen italiano se adapta así a las necesidades de quienes no cuentan con horno en casa, ofreciendo una alternativa igualmente cremosa y sabrosa.
La receta, que incluye 12 canelones grandes, se ha convertido en una de las más solicitadas por los televidentes, quienes encontraron en esta preparación una solución práctica para disfrutar de la comida italiana sin complicaciones tecnológicas.