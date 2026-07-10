Cantante británica Bonnie Tyler muere a los 75 años

Bonnie Tyler, la legendaria cantante británica conocida por éxitos como “Total Eclipse of the Heart” e “It’s a Heartache”, falleció a los 75 años en un hospital en Portugal.

La artista se encontraba de gira y llevaba semanas ingresada en cuidados intensivos. Su equipo confirmó la muerte tras complicaciones derivadas de una cirugía por perforación intestinal.

Tyler, nacida en Gales en 1951, construyó una carrera de casi 5 décadas con su característica voz ronca. Su éxito “Total Eclipse of the Heart” vendió más de 6 millones de copias.