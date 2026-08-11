Capturan a cuatro hombres con más de medio millón de dólares que aparentemente portaban ilegalmente

Más de medio millón de dólares fueron incautados por oficiales de la Policía en dos operativos ejecutados en los departamentos de León y Chinandega. Según informó la vocera de la cojefatura de la División de Relaciones Públicas, comisionada Karen Obando, los procedimientos permitieron la captura de dos hombres y el decomiso de importantes sumas de […]

Más de medio millón de dólares fueron incautados por oficiales de la Policía en dos operativos ejecutados en los departamentos de León y Chinandega. Según informó la vocera de la cojefatura de la División de Relaciones Públicas, comisionada Karen Obando, los procedimientos permitieron la captura de dos hombres y el decomiso de importantes sumas de dinero en efectivo.

Uno de los allanamientos se ejecutó el pasado 4 de agosto en una vivienda, ubicada en la lotificación Los Farallones, donde fueron detenidos José Antonio Cortez Toval, de 27 años y Rafael Antonio Meza Balladares, de 26, a quiénes se les ocuparon 308, 510 dólares.

El segundo operativo se realizó el pasado 8 de agosto en el municipio de La Paz Centro del departamento de León, donde agentes policiales interceptaron una camioneta, marca Nissan Frontier, en la que se movilizaban Marlon Javier García y Jessy Francisco Otero Quiroz y en la que encontraron 249 mil 70 dólares en efectivo.

En total incautaron 557,580 dólares. Los implicados ya están siendo investigados y puestos a la orden de las autoridades competentes, con el fin de ser procesados judicialmente.

Por Tahirys Guerrero.