Capturan a dos jóvenes señalados de ser los responsables de la muerte del niño conocido como “Colochito”

Un respiro de esperanza tomó Inmer Rivas y su esposa Melisa Pastrán, padres del niño, de 3 años, conocido como “Colochito”, quién murió el pasado 18 de junio tras ser atropellado por una motocicleta en el kilómetro 11 de la Carretera Vieja a León.

Este sábado oficiales de la Policía del Distrito Tres llevaron a Carlos José Cruz y su acompañante Osiel Gutiérrez, ambos de 21 años de edad, como los presuntos ocupantes de la motocicleta que cegó la vida del infante.

En las investigaciones se detalló que el día del incidente los sujetos escaparon, vendieron la motocicleta marca pulsar, desaparecieron la vestimenta y cascos para evitar ser encontrados, los señalados son originarios del municipio de Villa el Carmen y luego de un mes y cuatro días fueron capturados.

Durante la reconstrucción del accidente, agentes recopilaron evidencias necesarias de aquel jueves en el que el niño, originario de Nandaime, salía de una tienda de conveniencia de la mano del papá y al llegar al andén fue arrebatado hasta caer a varios metros de distancia. Se espera que en los próximos días se de a conocer la celebración de la audiencia preliminar, mientras los señalados permanecen detenidos.

Por Tahirys Guerrero.