Capturan a “El Diablo”, el narcotraficante más buscado de Costa Rica

Alejandro Arias Monge, alias “El Diablo”, el narcotraficante más buscado de Costa Rica, fue capturado este viernes 24 de julio en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, tras permanecer prófugo de la justicia durante 10 años.

El operativo, ejecutado por el OIJ, el Ministerio Público y la Judicatura, dejó un saldo de 5 agentes heridos y la detención de otro sujeto identificado como alias “Tan”, señalado de generar una gran cantidad de homicidios.

Además, un tercer implicado, Ronay Ríos, alias “Coco Guácimo”, fue abatido por los oficiales tácticos durante el enfrentamiento.

“El Diablo” es vinculado con redes transnacionales de narcotráfico, lavado de dinero y múltiples delitos violentos en Centroamérica. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $500.000 por su captura.

Las autoridades judiciales atribuyen más del 60% de los homicidios en Costa Rica a rencillas entre grupos narcotraficantes, entre ellos el del capturado.

El operativo fue calificado como “preciso, profesional y muy bien hecho” por los funcionarios del Poder Judicial.