Capturan a guatemalteco supuestamente trasladando 750 kilogramos de cocaína en Peñas Blancas

En un operativo ejecutado en el puesto de control fronterizo de Peñas Blancas, en Rivas, oficiales de la Policía asestaron un golpe al narcotráfico internacional al incautar 750 kilogramos de cocaína. La intervención dejó como resultado la captura del guatemalteco Roberto Bardales de León, de 66 años, quién pretendía cruzar la frontera con el millonario cargamento ilícito.

Según el informe brindado por el comisionado general Victoriano Ruiz, jefe de la Policía, el sospechoso conducía un cabezal con un remolque de plataforma en el cual transportaba 54 cilindros metálicos que habían salido desde Panamá con rumbo a Guatemala.

Las evidencias ocupadas y el detenido fueron presentadas ante las autoridades para dar inicio al proceso judicial correspondiente.

Por Geydi Solórzano.