Capturan a hombre señalado de haber asesinado a cuchilladas a otro en Nueva Guinea

Oficiales de la Policía de Nueva Guinea capturaron a Joel Antonio Gutiérrez Centeno, de 30 años de edad, y fue presentado este miércoles como el autor del homicidio en perjuicio de José Catalino Martínez Ramírez, de 45, en la comarca La Jumuyca del municipio de El Jícaro.

Según las autoridades policiales, Gutiérrez tenía rencillas personales con Martínez y la tarde del pasado domingo 9 de agosto en estado de ebriedad discutió con la víctima para luego matarlo a cuchilladas.

El detenido huyó del lugar, pero este lunes a las 7:20 de la noche fue capturado por oficiales de la Policía en una calle de la comarca antes mencionada. Al momento de ser retenido los uniformados le ocuparon el cuchillo que usó para cegar la vida de Martínez. Ahora será puesto a la orden del Ministerio Público y podría ser acusados en los Juzgados de Nueva Guinea por el delito de homicidio.