Capturan a joven señalado de asesinar a otro al golpearlo con una taco de billar metálico en Siuna

La Policía presentó a Ilian Eliezer Flores González, de 26 años de edad, como el autor del asesinato en contra de Juan Carlos Tercero Rivera ocurrido la madrugada del pasado sábado 18 de julio en el barrio Luis Delgadillo del municipio de Siuna en el Caribe Norte.

Según las autoridades policiales, Flores atacó con un taco de billar metálico a Tercero por rencillas y bajo los efectos del licor. La víctima en ese momento fue llevada a un hospital, pero falleció.

El supuesto asesino fue capturado en el barrio Sol de Libertad el mismo día del hecho y ya fue remitido a la Fiscalía, por lo que podría ser acusado por el delito de asesinato u homicidio en los juzgados locales.