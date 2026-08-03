Capturan a seis personas señaladas de cometer diversos delitos en Nueva Segovia

Un operativo contra la delincuencia ejecutado por oficiales de la Policía del departamento de Nueva Segovia dejó a seis personas detenidas por diferentes delitos, entre ellos una presunta violación en el municipio de Wiwilí en el periodo comprendido del 24 al 30 de julio.

“La Policía Nacional capturó a seis sujetos, uno por robo con violencia en el municipio de Ocotal, cuatro por robo con fuerza en el municipio de Ocotal y uno por violación en el municipio de Wiwilí,” informó la teniente Karla Vanesa Duarte.

Durante la conferencia de prensa Duarte brindó recomendaciones para la prevención de accidentes viales a conductores para salvaguardar la vida de peatones y animales. En el informe semanal agentes policiales destacaron sus labores de prevenir, investigar y dar persecución a la delincuencia y reducir la tasa de mortalidad a causa de incidencias viales.

Por Tahirys Guerrero.