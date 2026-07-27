Capturan a seis personas y les incautan 137 kilos de cocaína en una vivienda de un residencial de Masaya

137 kilos de cocaína y la captura de seis personas dejó un operativo ejecutado por oficiales de la Policía en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya. El procedimiento policial se llevó a cabo a las 6:00 de la mañana del pasado jueves 23 de julio en la casa número B12, ubicada en el residencial Las Palmeras.

Durante el allanamiento los agentes descubrieron decenas de paquetes rectangulares envueltos en plástico y cinta adhesiva. En el lugar procedieron a la detención de seis presuntos involucrados, entre ellos la profesora María Luisa Dávila Hurtado, quién había sido reportada como desaparecida por sus familiares el 22 de julio y quienes temían se tratara de un posible femicidio, pues fue vista por última vez en el balneario El Tránsito, en Nagarote, León, en compañía de Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, quién también fue capturado.

También fueron puestos a la orden de las autoridades: Chrystel Magali Baltodano Salguera, de 30 años, Jorge Steven López López, de 30, Luis Ángel Ñurinda Robleto, de 28 y Jeffry Jonathan Urbina López, de 25. Además del cargamento de estupefacientes, los efectivos ocuparon un vehículo liviano y dos motocicletas.

Según las investigaciones preliminares, estos medios de transporte eran utilizados por la agrupación para la logística y movilización ligada a las actividades ilícitas. Tanto las evidencias incautadas como los seis detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para dar inicio al correspondiente proceso penal en su contra.

Por Geydi Solórzano.