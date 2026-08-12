Capturan a sujeto que atropelló a su expareja en Antofagasta, Chile

Un hombre fue capturado por la policía de Chile tras atropellar a su expareja con el vehículo que conducía en el norte de Antofagasta, dejando a la mujer en estado grave en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que el agresor, quien se dio a la fuga inicialmente, embistió a la víctima a gran velocidad mientras caminaba por una calle, siendo acusado de femicidio frustrado.

El video del ataque se ha viralizado en redes sociales, evidenciando la violencia contra la mujer. Las autoridades lograron capturar al sujeto minutos después del hecho, que ha conmocionado a la comunidad de Antofagasta.