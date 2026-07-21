Capturan a tres de los cuatro delincuentes que asesinaron a un padre y su hijo en una finca de Matagalpa

La Policía presentó a cuatro hombres, uno de ellos prófugo, señalados como los asesinos de un padre y su hijo en el municipio de San Ramón del departamento de Matagalpa.

Se trata de Pablo Alfonso Chavarría Rizo, de 78 años; Juan de Dios Rizo Obregón, de 44, Óscar Chavarría Obregón, de 49 y Bismark Modesto Chavarría Obregón, de 38 este último prófugo de la justicia, quienes son señalados de haber asesinado a machetazos a Antonio Godínez Arista, de 66 años y a su hijo Eugenio Godínez Mendoza, de 35, a las 8:30 de la mañana de este lunes.

Según las autoridades policiales los hombres llegaron a la finca “Los Blancherd” a robar leña, pero al ser sorprendidos por las víctimas iniciaron a discutir para luego agredirlos a machetazos y darse a la fuga.

La Policía solicitó a la población brindar cualquier información que permita localizar y capturar al prófugo Bismark Modesto Chavarría Obregón, a través de la línea de emergencia 118 o en la delegación policial más cercana.