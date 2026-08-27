Capturan a un delincuente que intentó robar a pasajeros del bus de la ruta 106 de Managua

Por Heydi Estrada.

Un sujeto de identidad desconocida fue entregado a las autoridades policiales en horas del medio día de este jueves 27 de agosto cuando el conductor del bus que cubre la ruta 106 de Managua observó por el espejo interno de la unidad del Transporte Urbano Colectivo (TUC) que el hombre, de aproximadamente 35 años de edad, intentaba robarles a sus pasajeros, por lo que alertó a los usuarios y decidió detenerse en la bahía del mercado Carlos Roberto Huembés para entregar al malhechor a la Policía.

Los usuarios del TUC manifestaron que a diario son víctimas de asaltos dentro de las unidades y que agradecen la acción del transportista por la solidaridad con sus pasajeros, quienes se dirigieron a la estación cinco de la Policía para interponer la formal denuncia.