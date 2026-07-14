Capturan a un guatemalteco que transportaba 293 libras de marihuana desde México hasta Costa Rica

En un operativo de control fronterizo oficiales de la Policía incautaron un cargamento de 293 libras de marihuana que eran transportadas de forma oculta en un compresor de aire industrial. El hallazgo ocurrió en el puesto fronterizo de El Guasaule, ubicado en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.

Durante la intervención policial se logró la captura del ciudadano guatemalteco Félix Artemio Juárez Tunay, de 34 años, quién conducía el vehículo de carga donde se trasladaba la droga desde México con destino final hacia Costa Rica.

Al realizar la inspección física del automotor, los agentes detectaron anomalías en la estructura del compresor de aire. Al abrir el equipo, localizaron en su interior 246 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva. Las pruebas de campo de los peritos de la Dirección de Drogas confirmaron que la hierba verde contenida en los paquetes dio positivo a marihuana, con un peso total de 293 libras.



Además del estupefaciente, las autoridades decomisaron una pistola con un cargador y 14 municiones que el sospechoso portaba sin la debida documentación. Tanto el detenido como las evidencias ocupadas —la droga, el arma de fuego, las municiones y el vehículo— ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público para el debido proceso judicial por los delitos de tráfico internacional de drogas y portación ilegal de armas.

Por Geydi Solórzano.