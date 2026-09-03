Carrera ilegal en Plaza Inter deja heridos a militar y vendedora

Un aparatoso accidente de tránsito en las inmediaciones de Plaza Inter, Managua, dejó heridos a un efectivo del ejército de Nicaragua y a una vendedora ambulante, luego de que dos motociclistas que presuntamente participaban en una competencia ilegal colisionaran en una curva, según reportes de la Policía Nacional.

La comerciante Irene Alvarado Cerda, de 45 años, fue atropellada por uno de los vehículos mientras empujaba su carreta con productos gaseosos en un andén, y el militar, quien circulaba en su motocicleta, fue impactado y trasladado en condición crítica al hospital militar por sus compañeros.

Pablo Moisés Estrada, uno de los conductores que participaba en la carrera ilegal, resultó con escoriaciones en brazos y posibles fracturas en su pierna derecha, y fue trasladado junto a la comerciante al hospital Manolo Morales, mientras agentes de tránsito realizan investigaciones y ejecutan un operativo para capturar al otro motociclista que se dio a la fuga.