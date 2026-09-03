Christopher Rosales y Roxana Mendoza encabezan la cartelera “Puños Patrios” el 18 de septiembre



La cartelera nacional “Puños Patrios” se realizará el próximo 18 de septiembre con figuras destacadas del boxeo nicaragüense. Christopher “El Látigo” Rosales y Roxana “La Chela” Mendoza serán los principales exponentes de la velada organizada por Güegüense Box Promotions.

Roxana Mendoza defenderá su título Fedelatin de la AMB ante la colombiana Paola Rincón, a quien calificó como una peleadora guerrera. Rosales se enfrentará a Isaac Arias en una de las peleas estelares de la cartelera. El promotor informó que también participará una debutante guatemalteca que se medirá ante Eleazara Quintero.

La velada cuenta con 11 peleas y busca impulsar el boxeo amateur hacia el profesionalismo. Mendoza, quien se mantiene en constante aprendizaje, espera que su momento para ser campeona mundial llegue con paciencia.