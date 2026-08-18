Cervicobraquialgia: dolor de cuello que irradia a brazos y manos

El doctor Bryan Pérez, especialista de la Clínica de Medicina Oriental Altamira, explicó en el segmento de consulta que la cervicobraquialgia es un dolor que se origina en el cuello y puede irradiarse hasta las manos, afectando el trapecio, los codos y los dedos.

El especialista indicó que muchos pacientes asocian esta molestia con estrés o tensión muscular, pero cuando el dolor se acompaña de ardor al tacto, puede ser señal de un problema en la columna cervical.

La cervicobraquialgia puede manifestarse con sensación de ardor o dolor en los codos y en los dedos, lo que evidencia que el origen del padecimiento está en la zona cervical.