ChatGPT advierte: “Soy una herramienta, no sustituyo a un profesional”

El modelo de inteligencia artificial ChatGPT advirtió que es una herramienta y no un sustituto de profesionales humanos, luego de que se le consultara sobre las personas que desarrollan dependencia de la IA para pedir consejos médicos, recetas o asesoría legal, un fenómeno que preocupa por la creciente despersonificación tecnológica.

“Es importante reconocer que yo soy solo una herramienta”, señaló la IA, enfatizando que su función es brindar información general y que decisiones importantes deben ser consultadas con expertos reales.

El propio sistema reflexionó sobre cómo las personas pierden la noción de que están hablando con un robot y no con un ser humano, impulsadas por la necesidad emocional de ser escuchadas o de escuchar lo que quieren oír.