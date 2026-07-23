Chef enseña a preparar gallo pinto con chorizo criollo en segmento culinario

El chef del programa presentó una receta tradicional de gallo pinto con chorizo criollo, un desayuno típico costarricense que incluye ingredientes como arroz, frijoles, chorizo, cebolla, chiltoma, ajo, salsa inglesa, condimento de costilla y culantro, acompañado de tajadas o tortillas.

Durante el segmento culinario, el experto compartió los pasos para lograr un gallo pinto con el sabor característico que lo distingue, destacando la importancia del condimento de costilla y el toque de la salsa inglesa para realzar el plato.

La receta, que promete deleitar a los comensales, se presentó como una opción ideal para comenzar el día con un desayuno lleno de sabor y tradición.