Chef enseña a preparar sopa marinera en 40 minutos con mariscos y leche

El chef Héctor Acosta compartió una receta rápida de sopa marinera que se prepara en menos de una hora. El plato lleva mariscos variados, papas, zanahorias, elotes, cebolla, chiltoma, tomate, leche, crema y culantro.

La preparación comienza con un sofrito de cebolla, tomate y chiltoma para extraer todo el sabor de los ingredientes, a lo que se añade achiote diluido y consomé de camarón.

El marisco, preferiblemente fresco, se cocina brevemente para evitar que se desbarate; el camarón, explicó el chef, mantiene su sabor si se cocina con cáscara y se limpia después.

La leche, que puede sustituirse por crema, se incorpora al final junto con mantequilla para lograr una consistencia cremosa, y se recomienda agregar ácido con naranja agria o limón y un toque de chile con vinagre. La sopa se sirve acompañada de tostones, tajada y arroz, y admite variaciones como el uso de leche de coco, sugerida por la audiencia, o la inclusión de apio.

El chef destacó que esta receta corta es ideal para preparar después del trabajo, pues en 15 a 20 minutos se obtiene un plato que parece de elaboración más compleja.