Chef enseña a preparar Tomahawk con mantequilla aromatizada

El chef del programa presentó la receta del día para preparar un jugoso Tomahawk, un corte de carne que se realza con una mantequilla aromatizada elaborada con ajo ligeramente machacado, romero fresco, ralladura de limón y perejil picado, entre otros ingredientes.

La receta, patrocinada por Carne San Martín, destaca la importancia de usar productos de calidad para lograr el sabor deseado, y sugiere añadir mostaza Dijón como opcional para dar un toque especial.

El plato se completa con sal gruesa, pimienta negra recién molida y aceite para sellar la carne a la perfección.