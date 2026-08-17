Chef revela receta de arroz con leche con un toque especial

El chef invitado al programa compartió la receta de arroz con leche con un twist especial, un postre tradicional que preparó con una taza de arroz, dos tazas de agua, un litro de leche entera, una taza de azúcar, una raja de canela, dos o tres clavos de olor, una cucharadita de vainilla y una pizca de sal.

La preparación incluye ingredientes opcionales como media taza de leche evaporada y media taza de pasas, que el chef recomendó para darle un toque diferenciador al plato clásico.

Los televidentes pueden seguir el paso a paso con la receta en pantalla y compartir sus versiones del arroz con leche en los comentarios del programa.