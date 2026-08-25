Chelsea de Boaco se corona campeón municipal tras vencer en penales al equipo Caciques

El equipo Chelsea de Boaco se coronó campeón municipal en la categoría A tras vencer en una impresionante tanda de penales al conjunto Caciques. El título representa el fruto del trabajo con una plantilla mayoritariamente juvenil.



El entrenador del Chelsea destacó que han trabajado todo el año y que la visión del equipo es apostar por jugadores jóvenes. Este es el primer título en la categoría A con esta escuadra juvenil, aunque el club tiene trayectoria en el fútbol municipal.

La victoria en penales ante Caciques marcó un momento histórico para la celebración del equipo. Torneos como este sirven para captar talentos que pueden llegar a segunda o primera división.