Chelsea Green hace historia y conquista el Campeonato Interino Femenino de WWE en SummerSlam

Chelsea Green alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al coronarse como la nueva Campeona Interina Femenina de WWE durante la segunda noche de SummerSlam 2026, tras imponerse en una intensa lucha de escaleras.

La canadiense superó a Charlotte Flair, Jade Cargill, Tiffany Stratton y Lash Legend en un combate lleno de acción, utilizando su estrategia y resistencia para descolgar el campeonato y conseguir el primer título mundial de su trayectoria en WWE. La lucha fue una de las más destacadas del evento y recibió una gran ovación por parte del público.

La creación del campeonato interino se produjo debido a la ausencia de la campeona Rhea Ripley por lesión, lo que abrió la puerta para definir a una monarca provisional en SummerSlam. Con este triunfo, Chelsea Green se coloca en la élite de la división femenina y queda a la espera de un futuro enfrentamiento con Ripley para unificar el campeonato, una vez que la australiana esté en condiciones de regresar.

La victoria de Green fue celebrada por aficionados y varias figuras de la lucha libre, quienes destacaron el crecimiento de la luchadora y el impacto de este logro en su carrera profesional.