China reemplaza anuncios en pantallas LED por rostros de científicos

Una curiosa iniciativa se está replicando en varias ciudades de China, donde algunos comercios han decidido retirar temporalmente sus anuncios publicitarios de las grandes pantallas LED para mostrar los rostros de destacados científicos del país.

Entre las figuras homenajeadas aparecen Yuan Longping, Tu Youyou, Qian Xuesen y Deng Jiaxian, reconocidos por sus aportes a la agricultura, la medicina, la tecnología y el desarrollo científico.

La iniciativa habría surgido de los propios comercios y busca rendir homenaje a investigadores que dedicaron su vida al progreso de China, convirtiendo espacios normalmente ocupados por marcas en grandes reconocimientos a la ciencia.