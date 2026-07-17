China reporta 10 muertos y 34 desaparecidos por deslizamiento en Chongqing

Chongqing registra al menos 10 muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento de tierra ocurrido el 17 de julio en el condado de Pengshui, donde varios edificios colapsaron por las fuertes lluvias que afectan el suroeste de China.

Las autoridades activaron un plan de evacuación para trasladar a más de 1.100 habitantes a lugares seguros, mientras continúan las labores de emergencia, que buscan localizar a las personas desaparecidas.

El presidente Xi Jinping pidió inspecciones integrales en zonas de riesgo, debido a que las precipitaciones también han causado inundaciones y al menos 39 muertes en distintas áreas del país.