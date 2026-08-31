Choque entre dos motocicletas deja a tres personas lesionadas en Ticuantepe

Por Jairo Castillo.

Un choque frontal entre dos motocicletas dejó a tres personas lesionadas la tarde de este domingo en el kilómetro 18 de la carretera hacia el municipio de Ticuantepe. Las víctimas son: Jefry Leiva, Marlon González y una mujer, de aproximadamente 25 años de edad.

Debido al fuerte impacto los jóvenes cayeron al fondo de un cauce. Tras permanecer más de media hora sobre el pavimento recibieron auxilio por parte de efectivos de la unidad de rescate de la Cruz Blanca.

Uno de los lesionados presentaba una fractura en el brazo izquierdo, mientras que el otro sufrió otra en la pierna derecha y múltiples escoriaciones. Posteriormente todos fueron trasladados al hospital Manolo Morales en Managua para recibir atención médica oportuna y evaluar la gravedad de sus heridas.