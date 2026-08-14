Choque entre dos motocicletas deja a una mujer fallecida y tres lesionados en el municipio El Crucero

En la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Fernando Vélez Paiz falleció María Esther Espinoza Gutiérrez, quién viajaba como pasajera en una motocicleta junto su esposo el oficial de la Policía, Horacio Ezequiel Quintero, quién resultó con el píe izquierdo cercenado, tras impactar de frente con otro medio de transporte de dos ruedas la noche de este jueves en el kilómetro 29 de la Carretera Panamericana Sur, municipio de El Crucero.

En el accidente vial resultaron lesionados: Darwin Antonio González Reyes, de 31 años, quién viajaba junto a Eduardo Javier Aguirre Granera, ambos fueron trasladados al hospital regional Santiago de Jinotepe en condición delicada.

Al sitio se presentaron técnicos de los Bomberos Unidos de Nicaragua y de la Cruz Blanca, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos y estabilizaron sus signos vitales. María Esther fue remitida hacia el centro de salud de El Crucero y posteriormente al hospital Fernando Vélez Paiz, donde lamentablemente murió. Ella deja a un niño, de 9 años, en la orfandad.

Este trágico suceso ocurre apenas 24 horas después de que se registrara el fallecimiento de un agricultor, de 33 años, quién viajaba en una motocicleta y fue colisionado violentamente por la parte trasera por una minivan en el kilómetro 27 de la misma carretera. Oficiales de tránsito se presentaron al lugar para levantar el croquis del accidente, realizar las investigaciones pertinentes y determinar el grado de responsabilidad de los conductores involucrados.

Por Jairo Castillo.