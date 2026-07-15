Choque entre dos motos deja a uno de los conductores lesionado en Carretera a Masaya

El kilómetro 13.5 de la Carretera a Masaya fue el escenario de un accidente de tránsito entre dos motocicletas, resultando con lesiones de gravedad el conductor Anderson de Jesús González Sevilla, quién supuestamente circulaba a exceso de velocidad y no guardó la distancia, impactando contra la parte trasera del medio de transporte liviano de dos ruedas.

El conductor Jonathan Francisco Corea Delgado informó que circulaba de norte a sur cuando fue impactado de manera repentina, da gracias a Dios por resultar ileso del choque.

El joven fue remitido al hospital Manolo Morales en condición crítica, oficiales de la Dirección de Tránsito del Distrito Cinco de la Policía de Managua realizaban el croquis del incidente para posteriormente determinar la responsabilidad de ambos conductores.

Por Jairo Castillo.