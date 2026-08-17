Choque entre dos motos deja la muerte de una niña en gestación y de uno de los conductores en Ciudad Sandino

Por Jairo Castillo.

La ilusión y la alegría de una pareja que esperaba con ansias la llegada de su segundo hijo, en este caso una niña, se transformó en la peor de las pesadilla la madrugada del sábado. Un violento accidente de tránsito en el kilómetro 14 de la carretera hacia Xiloá arrebató la vida de una bebé, de aproximadamente 28 semanas de gestación y también dejó la muerte de uno de los conductores involucrados.

El drama comenzó a las 1:15 de la madrugada del sábado, Lizeth González regresaba de una consulta en el hospital Salud Integral de Managua. Viajaba como pasajera a bordo de una motocicleta conducida por su esposo Asler José Mejía Zelaya, de 34 años. La pareja transitaba con normalidad hacia su vivienda en el reparto Bendición de Dios en Xiloá, sin imaginar que el peligro venía de frente.

De acuerdo con las investigaciones, Dino Israel Guadamuz Díaz, de 44 años, conducía otra motocicleta a exceso de velocidad. En un acto de imprudencia, invadió el carril contrario y colisionó de manera frontal y violenta contra la moto en la que viajaba el matrimonio. El impacto fue devastador. Dino falleció de forma instantánea en el lugar.

La pareja de esposos quedó gravemente herida. Lizeth fue trasladada de urgencia nuevamente al hospital Salud Integral, donde el equipo médico luchó por salvar la vida de la niña que llevaba en su vientre. Lamentablemente, producto de los severos traumas causados por el choque, el corazón de la bebé dejó de latir, apagando la felicidad de una familia que hoy llora una pérdida irreparable.

Los familiares Lizeth lamentan que a raíz de la tragedia vial personas ajenas estén recaudando dinero para beneficio propio. Mejía Zelaya también sufrió lesiones de gravedad en el percance. Fue ingresado de emergencia en el hospital Antonio LenIn Fonseca, donde permanece bajo pronóstico reservado.