Choque entre un carro y un triciclo en Tipitapa deja a dos fallecidos y una niña gravemente lesionada

Dos de cuatro personas perdieron la vida la noche de este jueves, luego que fuera impactado por la parte trasera el triciclo en que se trasladaban por un carro.

Las víctimas mortales son: Eddy Mayorga Espinoza, de 58 años de edad y Vilma Antonia Ríos Rodríguez, de 40, quién supuestamente estaba embarazada, mientras que una niña, de 10, que viajaba con ellos quedó gravemente lesionada, por lo que fue llevada de urgencia a un hospital de Managua.

Otra mujer, hasta el momento no identificada, quedó con heridas leves, por lo que no necesitó ser llevada a un centro asistencial. El incidente ocurrió en el kilómetro 38 de la carretera que conduce de Tipitapa a Malacatoya en el sector conocido como Villa Japón.

Oficiales de la Dirección de Tránsito del Distrito Ocho llegaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones y a retener al conductor del vehículo.