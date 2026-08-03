Choque entre una camioneta y un camión del Minsa deja a tres personas fallecidas en Matagalpa

Una fatalidad tiñó de sangre el kilómetro 193 en la entrada de la comunidad Martín Centeno, Río Blanco, Matagalpa, tras registrarse tres personas muertas a causa de un accidente de tránsito, según testigos una camioneta conducida por Anderson Miguel Cisnero Martínez, de 19 años, perdió el control hasta estrellarse contra un camión que transportaba insumos médicos del Ministerio de Salud a los municipios de Mulukukú y Paiwas, tras el fuerte encontronazo el conductor del vehículo pesado, Américo Francisco Lozano, de 54 años, murió al quedar prensado entre la chatarra retorcida del camión que quedó volcado.

Luego del primer choque, Anderson intentó maniobrar el vehículo, pero terminó atropellando al maestro Jair Andrae Pastarán, de 23 años, quién caminaba sobre un andén. Paramédicos con la esperanza de salvarle la vida lo llevaron al centro asistencial más cercano, pero falleció minutos después de ser ingresado.

La tercera persona fallecida fue un adolescente, de 14 años, que viajaba junto tres jóvenes en edades de entre 14 y 15 años dentro de la camioneta, estos quedaron atrapados en el automotor tras impactar contra unas piedras, aunque no se saben los motivos de cómo ocurrieron los hechos Anderson quedó con lesiones en el cuerpo y fue llevado a un centro asistencial, agentes de la Dirección de Tránsito y peritos de Criminalística determinarán las causas de esta tragedia que hoy enluta a tres familias.

Por Tahirys Guerrero.