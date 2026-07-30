Choque frontal de dos motos en Tipitapa-Masaya deja un herido grave

Un grave accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 32 de la carretera Tipitapa-Masaya, frente a la iglesia Menonita en la comarca Guanacastillo, cuando dos motocicletas chocaron frontalmente luego de que uno de los conductores realizara una maniobra imprudente al intentar aventajar.

David Eliseo , de 32 años, resultó gravemente herido por el tremendo impacto y fue trasladado de urgencia al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vázquez de Masaya en estado delicado, mientras el otro involucrado sufrió lesiones menores.

La Policía de Tránsito realiza las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad de ambos conductores y establecer las circunstancias exactas del siniestro vial ocurrido en el departamento de Masaya.