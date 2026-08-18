Choque frontal en Brasil provoca explosión y deja cuatro muertos y seis heridos

Cuatro personas fallecieron y seis resultaron heridas tras una colisión frontal en la carretera BR-163, en Bandeirantes, Mato Grosso del Sur, Brasil, que provocó un incendio y una explosión de gran magnitud.

El suceso fue grabado por una cámara instalada en un camión que circulaba delante del automotor que originó el accidente.

Bomberos y agentes policiales acudieron rápidamente al lugar para sofocar el fuego y atender a los heridos, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales.

La imprudencia de uno de los conductores al tratar de aventajar desencadenó la tragedia.