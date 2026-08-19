Ciclista choca contra tubo metálico en Managua

Un ciclista de identidad desconocida resultó con graves lesiones en el rostro y pecho tras perder el control de su bicicleta e impactar contra el tubo metálico de una caseta en la pista El Dorado, en Managua.

Testigos señalaron que el joven zigzagueaba antes del accidente y su rueda delantera quedó atascada en una hendidura.

El ciclista no reside en el sector, por lo que vecinos pidieron a sus familiares reclamar sus pertenencias.

Fue trasladado al Hospital Manolo Morales por paramédicos de la Cruz Blanca.